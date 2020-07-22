Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 22 июля 2020: стала известна причина новых заражений

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 22 июля 2020. Рассказываем, как складываются дела с COVID-19 в регионе. Число выздоровевших, вылечивших и умерших - в материале «КП - Северный Кавказ».

За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 109 человек. Всего, по данным краевого Минздрава, с начала пандемии COVID-19 нашли у 7099 жителей Ставрополья. В том числе у 546 детей. Выздоровели из общего числа больных 4561 пациент (+80 за сутки). Скончались за все время 131 человек.

- Всего под медицинским наблюдением находятся 4510 жителей. Сняты с наблюдения медиков 43467 человек, - отметили в министерстве.

По замечанию главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Ставропольском крае губернатора Владимира Владимирова, основной причиной новых случаев заражения стали перемещения за пределы региона - по делам или на отдых.

- Мы прорабатываем сейчас меры реагирования на эти риски. Считаю, нам по силам будет организовать за счет бюджета тестирование на коронавирус жителей края, возвращающихся из таких поездок, - отметил Владимиров.