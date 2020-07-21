Бывшего мэра Владикавказа заподозрили в незаконном обороте оружия

На бывшего мэра Владикавказа 77-летнего Михаила Шаталова завели уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал источник в следственных органах Северной Осетии:

- В период до 25 августа 2017 года подозреваемый при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел пистолет системы «Browning Hi-power» и патроны, которые хранил у себя дома, - уточнили в ведомстве.

Известно, что изъяли находку во время обыска жилья экс-чиновника. Расследование продолжается.

На должность главы администрации города Владикавказ Михаила Шаталова назначили в далеком 1991 году, мэром избрали в 1994-м. В 2002 году Шаталов занимал пост председателя Правительства РСО-Алания. В его биографии значатся должности замминистра сельского хозяйства СО АССР, председателя исполкома Советского районного Совета народных депутатов Орджоникидзе, председателя исполкома Орджоникидзевского городского Совета народных депутатов. Сегодня экс-мэр возглавляет Общественный совет Владикавказа.