2020-07-21T18:30:12+03:00
Общество

Угрозы и оскорбления: блогершу-мусульманку затравили за защиту туристов без хиджабов

Марьям Алиева уверена, что гостей следует встречать с уважением, а борьбу за традиции начинать с самих себя
Андрей ЗОБОВ
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Марьям АлиеваМарьям АлиеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рядовые дагестанцы и Муфтият республики продолжают борьбу с «неправильной» одеждой. Купальники на пляже, шорты летом — все это туристам и гостям региона носить не стоит. Местные жители могут неправильно понять: кто-то сделает замечание, а другие могут проявить открытую агрессию.

Оказывается, что ревнители традиций набрасываются не только на нарушителей, но встречают агрессией любое инакомыслие. Известная блогерша-мусульманка Марьям Алиева стала жертвой настоящей травли после заявлений о том, что на пляжах можно ходить в купальниках. А самим дагестанцам лучше последить за исполнением традиций их ярыми защитниками.

Девушка написала разгромный пост, упомянув, что еще 10 лет назад травле подвергались те, кто носил хиджаб.

— Девочки, которые покрывали голову в 2008-2010 годах не дадут соврать: люди выходили из маршрутки, если входила покрытая. С покрытыми девушками родители запрещали дружить своим дочерям. В общем, творилось все то, что сеи час творится вокруг шорт. То есть, я смотрю и понимаю, что, похоже нашим людям просто всегда надо против кого-то дружить, — сделала вывод Алиева.

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Блогер Марьям Алиева мусульманка
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Более того, девушка позволила себе обратить внимание некоторых дагестанцев на собственное поведение. По ее словам, большая часть «ревнителей традиций» сами категорически их нарушают.

— Мне бы хотелось, чтобы ребята подходили не к туристам, а к нашим парням на Родопском бульваре [в Махачкале], которые плюются во все стороны, орут матом и свистят девушкам и объясняли им, что это не соответствует нашему менталитету, — пишет блогерша.

Сама Марьям Алиева — мусульманка. Девушка носит хиджаб и всегда с огромной благодарностью относится к тем, кто уважает её выбор. Поэтому блогерша уверена, что жители республики также должны проявлять терпимость к выбору гостей региона.

Алиева тут же почувствовала на себе гнев соцсетей. Многие стали писать девушке в личные сообщения. Дело, традиционно, дошло до оскорблений и угроз.

Возмущенные дагестанцы стали засыпать блогершу оскрблениями и угрозами

Возмущенные дагестанцы стали засыпать блогершу оскрблениями и угрозами

— Мои слова породили огромное количество возмущении . Мол, ты же мусульманка, ты что, хочешь, чтобы все голые ходили, и прочее. Поясню — я против того, чтобы женщины в купальниках и мужчины в трусах находились вне пляжа. Это правила хорошего тона. Но критика за шорты и майки или ставшая моднои фишка делать замечания туристам — все это ведет к другим последствиям. Я смотрю на ситуацию чуть дальше своего носа и прекрасно понимаю, что точно также завтра мне в Москве могут сказать «ваша одежда не соответствует нашему менталитету». И, получается, будут иметь на это право, — рассуждает Алиева.

Блогерша не боится осуждения и считает, что подобные выпады в сторону приезжих лишают регион туристической привлекательности и тормозят его развитие. А ревнителям культуры и традиций советует самим строго следовать вековой мудрости и принимать гостей с улыбкой.

— Будущее Дагестана, рабочие места, перспективы развития региона за туризмом, — пишет Алиева. — Вне зависимости от этого мы можем и должны сохранять самобытность нашеи культуры и традиции . И никакие туристы нам в этом не помешают, верно? Посмотрите, какая у нас тут красота! Сколько у нас возможностей для развития. Разве должно ли ханжество и высокомерие лишать нашу родную республику таких перспектив?

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Марьям борется за права мусульманских женщин и защищает туристов
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Напомним, неделю назад Муфтият Дагестана резко раскритиковал внешний вид туристов на пляжах. Представитель духовного управления потребовал «чтить традиции места пребывания» и одеваться скромнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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