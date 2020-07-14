Дагестанцы пожаловались на внешний вид купающихся туристов в муфтият

14 Июль 2020 2020-07-14T20:32:31+03:00

Как много жалоб поступило - еще уточняется

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Жители Дагестана остались недовольны туристами. Им не понравилось поведение и внешний вид приезжих на пляжах и в городах. Жалобы отправляют в муфтият республики. В этой связи к отпускникам и местным жителям обратился председатель муфтията Республики Дагестан Шамиль Алиханов.

Духовное лицо попросило туристов понимать ментальность дагестанцев.

- Призываем отдыхающих гостей учитывать ментальность нашего региона. В Муфтият Дагестана всё чаще поступают обращения от граждан республики с жалобами на неподобающее поведение, а также внешний вид некоторых отдыхающих, - сказал Алиханов.

Мужчина призвал местных жителей и туристов, которые отдыхают у моря, "чтить традиции места пребывания".

Муфтият также попросил быть всех аккуратными в купальный сезонФото: Архив "КП"

- Наш край всегда славился своим гостеприимством и радушием, давайте относиться друг к другу с уважением, а также чтить традиции и устои места своего пребывания.

Местные журналисты уже обратились в муфтият Республики Дагестан с просьбой уточнить, скольких людей взволновал внешний вид и поведение отдыхающих. Там обещали вскоре дать точный ответ.

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ИСТОЧНИК KP.RU