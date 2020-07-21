2020-07-21T19:52:47+03:00
Происшествия

Банда нотариусов во главе с адвокатом украли из бюджета Дагестана 78 млн рублей

В следственном комитете рассказали, чем 9 лет промышляли аферисты [видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Заведены уголовные дела по статьям 210 и 159 УК РФЗаведены уголовные дела по статьям 210 и 159 УК РФФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане узнали о хищении мошенниками почти 80 млн «бюджетных» рублей. Деньги утекали в карманы адвокатов и нотариусов, объединившихся в банду еще в 2011 году.

Всего мошенников — шестеро, не считая «головы» — адвоката из республиканской Адвокатской палаты Арсланали Абулмуслимова. Как руководителю преступного сообщества ему подчинялись сотрудники органов внутренних дел, нотариусы Нотариальной палаты Дагестана и другие. В зависимости от роли каждого, дела завели по статьям 210 и 159 УК РФ «организация ОПГ и участие в нем» и «мошенничество в особо крупном размере».

Как рассказали в Следственном комитете РФ, все 9 лет банда добивалась через суд компенсации для лиц, якобы имеющих право на реабилитацию из-за их незаконного привлечения к уголовной ответственности. Все доказательства были фальшивкой, но суды верили в подлинность документов и взыскивали с Минфина Дагестана компенсации морального и имущественного вреда. Таких исполнительных листов выпустили сотни штук. Бюджет республики из-за этого обеднел на 78 млн рублей.

Банда нотариусов и адвокатов увела из казны почти 80 млн рублей. Момент задержания мошенников. .

- В настоящее время Абулмуслимову и еще 6 активным участникам преступного сообщества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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