2020-07-21T20:26:17+03:00
Общество

На Северном Кавказе украли электричества на полмиллиарда рублей

Чаще всего энергоресурс воруют в Дагестане, Ингушетии и Чечне
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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И дело не только в убытках, но в авариях на линии из-за нарушителейИ дело не только в убытках, но в авариях на линии из-за нарушителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В регионах СКФО за год украли 128 млн кВт.ч электричества на почти полмиллиарда рублей. Ущерб в 466 млн подсчитали специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ».

Чаще электроэнергию воруют в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Карачаево-Черкесии. Больше всего в Республике Дагестан — здесь «бесплатно» израсходовали 96 млн киловатт-час аж на 375 млн рублей. В Ингушетии не заплатили 57 млн рублей за потребленные без учета 19 млн кВт.ч. В Чечне мимо кассы израсходовали ресурса почти на 11 млн рублей, в КЧР — на 13 млн.

В Кабардино-Балкарии ущерб компании оценили в 5 млн рублей — здесь выявили всего 197 случаев безучетного и бездоговорного пользования ресурсом. Со Ставрополья энергетики не дополучили 2,2 млн, а с Северной Осетии — 2,7 млн рублей.

Но проблема не только в убытках, как объясняют специалисты. Из-за нарушителей происходят перепады напряжения в сети, которые приводят к сбоям у добросовестных абонентов — иногда даже к авариям и несчастным случаям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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