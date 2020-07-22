В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт. В горах во время спецоперации силовики уничтожили четверых боевиков ИГИЛ — запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Известно, что дома в Нальчике у одного из головорезов нашли самодельную бомбу и необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства. Там же были спрятаны телефоны с перепиской — с членами «Исламского государства»* обсуждался план будущего теракта. Как стало известно, боевики хотели совершить покушение на сотрудников правоохранительных органов КБР.

Нашли всех четверых террористов в горно-лесистой местности Чегемского района. Там же и ликвидировали за отказ сложить оружие. Среди сотрудников ФСБ пострадавших нет.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Террористический акт» «Незаконное изготовление оружия». Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - отметили в Федеральной службе безопасности.

Уничтожение боевиков попало на видео. Ролик от пресс-службы ФСБ:

Спецоперация против террористов в Кабардино-Балкарии.

*ИГИЛ (Исламское государство) — запрещенная в России международная террористическая группировка.