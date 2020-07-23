Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 23 июля 2020: продлевается режим самоизоляции

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 23 июля 2020. Рассказываем, что изменилось в статистике по COVID-19 в регионе. Число выздоровевших, вылечивших и умерших - в материале «КП - Северный Кавказ».

В Ставропольском крае 7195 зарегистрированных за все время случаев заболевания COVID-19. В том числе 551 ребенок с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 4669 пациентов, скончались 134. Как отмечают в региональном Минздраве, в среднем за день на COVID-19 тестируют свыше 3 тысяч жителей.

- На лечении в стационаре находятся 565 пациентов. В тяжелом состоянии – 66 человек, в том числе 24 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести – 306. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, - уточнили в министерстве.

21 июля губернатор Владимир Владимиров подписал указ о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей Ставрополья с хроническими заболеваниями. Снятие ограничений перенесли с 24 июля на 6 августа.