«Я посигналил – она меня увидела»: пьяный мажор на «Lexus» сбил насмерть дворника в Дагестане

В Дагестане под колесами пьяного мажора погибла пожилая работник ЖКХ Жейран Мирзоева, 30 лет приводившая в порядок улицы Махачкалы. Рано утром дворника сбил 29-летний водитель «Lexus» без регистрационных номеров на улице Гаджиева.

Женщину знали многие жители городаФото: СОЦСЕТИ

Иномарка пронеслась с такой скоростью, что у пострадавшей не осталась даже шанса выжить. На женщине был светоотражающий жилет, но любитель больших скоростей этого не заметил. После наезда лихач попытался спрятаться во дворе ближайшей улицы. И даже пересел в машину родственника отоспаться, после чего поехал дальше.

Через несколько часов мажора задержали. Оказалось, он не только сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но даже без прав – удостоверение отобрали ранее за вождение в пьяном виде.

Лихач рассказал, как произошла смертельная авария.

- Я посигналил – она меня увидела и стала дальше переходить дорогу, - рассказывает водитель «Lexus» на допросе. – Чтобы избежать удара, я выжал тормоза и ушел на встречную полосу. Но допустил столкновение. Когда подбежал к ней, она не подавала признаков жизни.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - комментируют в пресс-службе МВД Дагестана. - Расследование продолжается.