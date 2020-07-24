Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 24 июля 2020: COVID-19 не покидает регион

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 24 июля 2020: в Ставрополе рекордный суточный прирост больных COVID-19. Врачи обнаружили 55 новых случаев заражения! Всего на Ставрополье выявлено за все время 7320 пациентов с подтвержденным диагнозом. На лечении находятся 551 человек. Скончались за все время 137 жителей.

- В тяжелом состоянии – 62 человека, в том числе 24 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести – 305. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, - комментируют в пресс-службе Минздрава региона.

По замечанию главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 губернатора Владимира Владимирова, протестированы за сутки еще 3,5 тысячи человек.

- Цифры статистики по-прежнему говорят том, как важно соблюдать бдительность в вопросах эпидемиологической безопасности. В первую очередь - личной, - считает Владимиров.