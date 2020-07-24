2020-07-24T14:09:42+03:00
Происшествия

«Живем в постоянном страхе!»: в Кисловодске жильцов отказываются переселять из гнилого 100-летнего дома

Вместо этого недавно сделали ремонт фасада [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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В управлении городским хозяйством ответили, почему дом не признали аварийнымВ управлении городским хозяйством ответили, почему дом не признали аварийным
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Долгие 18 лет жильцы столетнего дома в центре города-курорта Кисловодск доказывают чиновникам, что жить там нельзя. Вызывают комиссию и показывают частично обрушенные стены, плесень и гнилые перекрытия. Рассказывают: «Живем в постоянном страхе, слыша треск по ночам!».

Две самых настойчивых семьи через суд все-таки добились переселения. Остальным же ответили: «Дом хороший, полностью аварийным не признан». С улицы и правда не скажешь, что внутри этой дореволюционной красоты — плесень и труха. Только-только коммунальщики провели очередной ремонт. Фасад в точности, как век назад.

Вид с улицы

Вид с улицы

- Битва за признание дома аварийным началась в 2002 году после наводнения, когда все грунтовые воды направились под наш дом. Мы подняли документы и увидели, что ветхим его признали еще в феврале 1982 года! В 2007 году в заключении «Ставропольской лаборатории судебной экспертизы» Минюста РФ тоже написали — «деформации в несущих конструкциях (перекрытиях) 9, 10, 11 и 13 квартир по второй группе предельных состояний превышают предельно допустимые». Аварийными признали только 4 квартиры, потому что денег на обследование всего дома у нас не хватило, - рассказывает хозяин 11 квартиры Владимир Казанцев, в которой он не живет из-за глубоких трещин в стенах и потолке.

Зато по соседству находится большая семья с маленькими детьми:

Но есть семьи, которым некуда идти и приходится оставаться в доме на свой страх и риск

Но есть семьи, которым некуда идти и приходится оставаться в доме на свой страх и риск

Столетний дом в Кисловодске. В каких условиях живут семьи с детьми.

И хотя у Владимира есть заключение, где прописано, что жить в этих квартирах нельзя, чиновники твердят об обратном. Вот и выписка от МЧС, в которой тоже указывают: «Создается угроза обрушения»:

Эксперты признали, что жить в этих квартирах опасно

Эксперты признали, что жить в этих квартирах опасно

По документам дом находится в муниципальной собственности. Изначально его строили как большую площадку, где можно разместить хозяйство. По словам жильцов, раньше дом принадлежал священнику, у которого была скотина. А потом в этот самый дом вместе с хлевом заселили людей. Внутри с тех пор мало что изменилось. Зимой некоторые жильцы вынуждено съезжают на съемные квартиры, потому что протопить печкой тех времен «убитое» жилье нереально. К слову, в закрытых по решению суда квартирах печки вообще опломбированы, как небезопасные к использованию.

В управлении городского хозяйства «КП-Северный Кавказ» рассказали, что дом №16 на улице Ермолова не признан аварийным по вине самих жильцов, которые не дошли до нужной инстанции.

- Пишут во все инстанции, но в Межведомственную комиссию ни разу не обращались и не предоставляли документы в соответствие действующему законодательству, - ответила специалист. - К нам поступало коллективное обращение с требованием о переселении. Но чтобы признать дом аварийным в соответствии с 47 постановлением Правительства РФ, необходимо соблюсти требования. А документов с заявлением, повторю, в межведомственную комиссию не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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