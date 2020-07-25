Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 25 июля 2020: на COVID-19 проверили 265 тысяч человек

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 25 июля 2020: в лаборатории на COVID-19 проверили свыше 265 тысяч человек. За все время диагноз подтвердился у 7451 жителей. В их числе 4837 - выздоровевших, в том числе 501 ребенок. И 140 - скончавшихся.

Как отмечают в краевом Минздраве, для 44,4 тысяч жителей закончился карантин.

- В медицинских организациях края на 81% свободны инфекционные койки и на 77% - реанимационные, оснащенные аппаратами ИВЛ, - добавили в ведомстве.

- Очевидно, что полноценный ответ вирусу сможет дать завершение работы над вакциной, ее регистрация и внедрение в массовое производство. И каждый прошедший день нас к этому приближает, - заявляет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Кроме того, специалисты ставропольского управления Роспотребнадзора рассказали, что за одни только сутки в Ставрополе COVID-19 подтвердился у 31 жителя, в Шпаковском районе у 15, в Ипатовском горокруге выявили 11 заболевших, а в Георгиевском - еще 12.