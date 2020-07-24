Итог боя Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов: нокаут в третьем раунде - видео

Итог боя Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов: поединок закончился нокаутом в третьем, последнем, раунде. После серии ударов дагестанский спортсмен добил легенду русских смешанных единоборств. "КП - Северный Кавказ" рассказывает, как прошел подогретое хайпом сражение.

Бой полностью прошел под диктовку Исмалова. До выхода в октагон боец понимал, что поединок нужно переводить в партер - Емельяненко силен в стойке. И дагестанец так и сделал. Большую часть поединка спортсмены провели на земле: Александр пытался выбраться из захвата, а Магомед пробивал сопернику печень. Дагестанец нанес несколько настолько точных ударов в лицо, что смог разбить оппоненту бровь.

Взвешивание перед боем Емельяненко - Исмаилов.Видео: sport24.ru

У Исмаилова была тактика, и он ее придерживался. Второй и третий раунды также прошли в партере. В самом начале пятиминуток Емельяненко пытался навязать бой в стойке, но соперник всегда находил лазейки, как пройти в ноги.

В третьем раунде решался итог боя Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов. У русского бойца был только один шанс на победу — технический нокаут. Побыстрее закончить поединок хотел и Исмаилов, который усилил давление. После третьей минуты Емельяненко понадобилась помощь своей команды — кровь из рассеченной брови застила глаза спортсмена. Пока секунданты замазывали рану вазелином и протирали кровь, Исмаилов готовил последний штурм.

За минуту до конца после серии ударов Емельяненко не смог продолжать бой. Итог боя Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов: технический нокаут. Победил дагестанец.

АСА 107: Александр Емельяненко vs Магомед Исмаилов - полный бой (с иностранными комментариями).

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