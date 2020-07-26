2020-07-26T01:42:49+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 26 июля

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 26 июля. Актуальная информация по числу заболевших, выздоровевших и скончавшихся на каждой из территорий и в каждом из больших городов региона. А также общая статистика по эпидситуации. Свежие данные в материале «КП - Северный Кавказ».

1. Ставрополь - 1247 случаев (+63!), 727 выздоровевших, 38 смертей;

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2. Пятигорск - 622 случая, 446 выздоровевших, 10 смертей;

3. Кисловодск - 453 случая, 303 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский округ - 385 случаев, 280 выздоровевший, шесть смертей;

5. Нефтекумский район - 352 случая, 220 выздоровевших, 10 смертей;

6. Кочубеевский район - 326 случаев, 305 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский район - 312 случаев, 159 выздоровевших, 10 смертей;

8. Невинномысск - 300 случаев, 254 выздоровевших, пять смертей;

9. Ессентуки - 293 случая, 249 выздоровевших, пять смертей;

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10. Предгорный район - 286 случаев, 149 выздоровевших, три смерти;

11. Благодарненский район - 279 случаев, 191 выздоровевший, три смерти;

12. Буденновский район - 276 случаев, 189 выздоровевших, пять смертей;

13. Шпаковский район - 252 случая, 115 выздоровевших, восемь смертей;

14. Левокумский район - 191 случай, 130 выздоровевших, пять смертей;

15. Советский городской округ - 185 случаев, 154 выздоровевших, смертей нет;

16. Изобильненский район - 182 случая, 23 выздоровевших, две смерти;

17. Ипатовский район - 165 случаев, 103 выздоровевших, одна смерть;

18. Арзгирский район - 154 случая, 105 выздоровевших, смертей нет;

19. Курской район - 144 случая, 46 выздоровевших, две смерти;

20. Степновский район - 143 случая, 88 выздоровевших, смертей нет;

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21. Петровский район - 141 случай, 85 выздоровевших, три смерти;

22. Железноводск - 129 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Туркменский район - 127 случаев, 87 выздоровевших, две смерти;

24. Кировский район - 113 случаев, 98 выздоровевших, две смерти;

25. Новоселицкий район - 113 случаев, 100 выздоровевших, две смерти;

26. Труновский район - 79 случаев, 68 выздоровевших, одна смерть;

27. Грачевский район - 72 случая, 42 выздоровевших, смертей нет;

28. Александровский район - 58 случаев, 51 выздоровевший, одна смерть;

29. Апанасенковский район - 54 случая, 30 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский район - 50 случаев, 32 выздоровевших, две смерти;

31. Андроповский район - 48 случаев, 34 выздоровевших, две смерти;

32. Красногвардейский район - 33 случая, 22 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сводке оперативного штаба на утро 25 июля, на Ставрополье зафиксировали 7659 (+118) зараженных COVID-19. Спасли от болезни 4937 (+100) пациентов, а 142 (+2) инфицированных, к сожалению, скончалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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