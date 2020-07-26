За пропаганду феминизма известной журналистке угрожают убийством

Журналистка и поборник прав женщин на Северном Кавказе написала в полицию заявление об угрозе убийством. Светлана Анохина живет в Махачкале и публикуется на портале «Даптар». Пишет про уничижительное отношение к представительницам слабого пола, дискриминацию и домашнее насилие. На ее счету суды с городской мэрией за «незаконно проданные участки», митинги за перенос строительства храма и публикации про женское обрезание в Дагестане. В Instagram журналистка пишет о себе: «Разгибаю скрепы. Укрощаю дятлов. Позорю республику».

В Дагестане угрожают убийством феминистке. Началась проверка МВД..

В МВД Дагестана Анохина рассказала, что 22 июля ей позвонил юноша, который назвался Далгатом Умахановым и пригрозил «разобраться со всеми феминистками» по чьему-то указанию. Та предложила в ответ «разобраться в Советском районном отделе полиции», на что услышала – «Я вас убью!». В распоряжении «КП» та самая запись разговора:

"Убью вас!". Запись телефонного разговора с журналисткой 00:00 00:00

- К заявлению приобщена аудиозапись звонка, на которой отчётливо слышатся угрозы в адрес журналиста, - комментируют в полиции. - Не знал ли звонивший, что его действия попадают под статью 119 УК РФ, или же знал, но не счёл это ограничением, предстоит разобраться.

- Меня спрашивают – боишься? Отвечаю дерзко – конечно же! – признается журналистка. – Но мне столько грозили-угрожали, что я просто в упор не помню, кого сегодня боюсь со страшной силой. Всегда поэтому записываю звонки.

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