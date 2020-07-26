На Каспии прошел самый зрелищный парад кораблей за всю историю

В акватории Каспийского моря прошел грандиозный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. После передислокации флотилии из Астрахани в Дагестан впервые в истории парад кораблей развернулся до такого масштаба.

По информации Южного военного округа Министерства обороны России, в параде задействовали более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии. Это ракетные и артиллерийские корабли,гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные и патрульные катера. Еще больше десятка авиационной техники подняли в небо.

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» председатель правительства Дагестана Артем Здунов: «Каспийская флотилия сегодня показала свою военную мощь».

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Зрелищный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.Каспийское море.

На глазах у гостей парада экипажи малых артиллерийских кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» провели боевые стрельбы по морским целям. По условному противнику ударили и военные артиллерийских катеров АК-209, АК-223 и АК-201.

Показал себя и военный корабль «Дагестан», с которого в 2015 году по объектам террористов в Сирии нанесли массированный удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр НК».

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Частью программы стала тренировка по отвлечению противника. Военные показали, как проходит радиоэлектронная борьба с постановкою ложных отвлекающих целей при отражении ударов от воздушных средств условного врага. В небе над морем боевые задачи выполняли бомбардировщики СУ-34, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и истребители СУ-27. Самым зрелищным событием парада стала имитация морского боя, а кульминацией – высадка морских пехотинцев на берег. В 22:00 прогремит праздничный салют.

После поздравления военных с праздником глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что «в Каспийске ведется масштабное строительство объектов флотилии и социальной инфраструктуры для военных».