Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 27 июля 2020: число больных приближается к 8 тысячам

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 27 июля 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

По информации регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 7678 случаев инфицирования COVID-19. В том числе 4965 - закончились выздоровлением и выпиской пациентов, а 145 - летальным исходом.

С начала пандемии на Ставрополье протестировали 268, 8 тысячи жителей. Большую часть исследований провели в «Центре гигиены и эпидемиологии». На сегодня, есть еще 336,6 тысячи единиц тест-системы, что позволит обследовать указанное число жителей всех категорий, подлежащих тестированию по требованию главного государственного врача.

На 27 июля специалистами Роспотребнадзора СК обследовано почти 5 тысяч предприятий торговли, общепита, культуры, транспорта,образовательных и социальных учреждений.