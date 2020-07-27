2020-07-26T18:29:50+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 27 июля 2020: 107 человек с COVID-19 в больницах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 27 июля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 27 июля 2020. Мы собрали максимально актуальную и полную информацию по эпидемиологической ситуации в регионе: число смертей, количество зараженных и активных больных. Все это — в статье «КП - Северный Кавказ».

По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в КЧР общее число зарегистрированных больных выросло до 4378. В том числе 2881 житель уже выздоровел, а 21 пациент с подтвержденным диагнозом скончался.

"Активных" больных, исходя из статистики федерального Опершатаба по борьбе с коронавирусом, насчитывается 1477 человек. Но по данным местного штаба, только 107 из них получают лечение в стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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