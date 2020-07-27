Глава Совета ветеранов Ставрополья попал в реанимацию с COVID-19

Депутат Думы Ставропольского края и председатель краевого Совета ветеранов войны Алексей Гоноченко госпитализирован в реанимацию с COVID-19. Пожилая супруга Елена, заболев коронавирусом, скончалась. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали на его рабочем месте.

- Жена умерла. Алексей Алексеевич в крайне тяжелом состоянии в инфекционной больнице. Коронавирус, - поделилась с «КП» коллега Гоноченко. - Дай бог, чтобы выздоровел.

Месяц назад корреспондент «КП-Северный Кавказ» связывалась с председателем при подготовке публикации к 25-летию со дня теракта в Буденновске. Гоноченко отозвался помочь контактами участников страшных событий. Как положено, Алексей Алексеевич находился на самоизоляции, о чем сразу предупредил.

СПРАВКА

Алексею Гоноченко 85 лет. Трудился председателем Изобильненского райисполкома — при нем Изобильное из села расстроилось до города. Избирался первым секретарем Труновского райкома КПСС — вывел район в лидеры по производству сельскохозяйственной продукции. За это награжден орденом Октябрьской революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов.

Добросовестно работал в должности начальника краевого управления автомобильных дорог, руководителя «Спецдоржилстроя» — возводил жилье для дорожников Крайнего Севера и построил целый поселок в Грачевке. Алексей Алексеевич награжден многими медалями. В их числе «Герой труда Ставрополья», «За трудовую доблесть» III степени, «За заслуги перед Ставропольским краем». Региональными властями Гоноченко присвоено звание «Почетный гражданин».