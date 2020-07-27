Как избавиться от жира и не лишиться здоровья? Врач раскрыла секрет бюджетной диеты

- Режим самоизоляции отразился на фигуре и здоровье людей. Снизилась активность, сбился график сна, мы перестали испытывать чувство голода в привычное время. Многие перешли на доставку еды и баловали себя пиццей и картошкой фри. Сами того не замечая, заедали нехватку общения. Может показаться, ничего страшного. Но это приводит не только к набору веса, но может отразиться на работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, - предупреждает заведующая гастроэнтерологическим отделением СККБ Марина Перекалина.

В эфире радио «КП-Ставрополь» врач рассказала, как побороть вредные привычки в питании и раскрыла секрет бюджетной диеты. Не каждый же позволит себе морепродукты на обед и красную рыбу на ужин, как это советуют диетологи.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением СККБ Марина Перекалина

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«Раненый уснет, голодный — никогда»

Гастроэнтеролог подчеркивает — желая похудеть, не впадайте в крайность. Нельзя запрещать себе есть сладкое и голодать после шести часов вечера. «Раненый уснет, голодный — никогда», - шутит Перекалина. Питание должно быть сбалансированным и 5-кратным. Не существует идеального рациона для всех, но врач объяснила, какие примерно продукты надо есть утром, днем и вечером.

Завтрак: злаки, зерновые и молочные продукты — «медленные» углеводы (каши, цельнозерновой или отрубной хлеб, сыр и так далее);

Второй легкий завтрак: творожная запеканка, йогурт, печеное яблоко, сырники с ягодами или чашка кофе с бубликом;

Полноценный обед в середине рабочего дня: мясо, субпродукты, овощной салат, печеные овощи, макароны твердых сортов, картофель;

Полдник до 17.00: стакан кефира, творог, хлебец с паштетом;

Ранний ужин: рыба, овощи, омлет, запеченная курица, чечевица — белок и клетчатка;

Поздний ужин: кисло-молочные продукты.

- До 12 часов дня сохраняется высокий уровень инсулина, поэтому организм легко справится с тем количеством углеводов, которые ему предложат. Ешьте утром то, что не позволите в послеобеденное время. Это может быть и кусочек тортика с чашкой чая. Кисло-молочные продукты есть натощак не стоит. Утром и так повышенный уровень соляной кислоты, - советует доктор. - Ужин пропускать нельзя. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна. Большой перерыв без еды приводит к застою желчи. Нельзя забывать о воде. Насильно не заливайте, надо пить 30-50 миллилитров на 1 кг веса в течение дня.

Какие продукты включить в рацион

Еще одно важное правило — надо включать в рацион все 5 групп продуктов в правильной пропорции — злаки, «молочка», овощи, мясо и фрукты. Предпочтение отдавать белковой пище. Это не только мясо, рыба и морепродукты, но еще яйца, бобовые, молочные продукты, орехи. Старайтесь меньше потреблять «быстрых» углеводов — сладкое, мучное, белый хлеб и шлифованный рис, больше «медленных» — гречка, геркулес, продукты с высоким содержанием клетчатки. Полезные для организма жиры содержатся в оливковом масле, грецких орехах, авокадо, цельном коровьем молоке.

- Важен внешний вид еды и вкус, готовьте поэтому с удовольствием. Тем более, что на Ставрополье все для этого есть — фрукты, овощи, молочная продукция, - подмечает доктор.