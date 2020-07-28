2020-07-27T17:54:09+03:00
Общество

Где можно купаться в Ставрополе и крае 2020: список водоемов для купания

Рассказываем, где можно купаться в Ставрополе и крае 2020, не опасаясь за жизнь и здоровье
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
Также рассказали, как нужно вести себя во время отдыха в воде и на пляжеТакже рассказали, как нужно вести себя во время отдыха в воде и на пляжеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Где можно купаться в Ставрополе и крае 2020: список водоемов для купания.

Пандемия внесла неприятные коррективы в планы ставропольцев, как провести это лето. Казалось, придется до осени сидеть дома на самоизоляции. Но сегодня на Ставрополье действует 1 этап снятия ограничений по COVID-19 и люди задаются вопросом: где можно купаться в Ставрополе и крае 2020. Мы спросили об этом у экспертов регионального управления Роспотребнадзора. Таких водоемов пока семь:

— акватория пруда «Детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» около села Казинка Шпаковского района;

— два пруда на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Пелагиада» в селе Пелагиада Шпаковского района;

— акватория пруда на территории базы отдыха «Лесное озеро» в селе Верхнерусском Шпаковского района;

— водохранилище «Волчьи ворота» (ООО СХП «Свободный труд», гостиничный комплекс «Золотые пески») в Новоселицком районе;

— зона отдыха «Сказочный порт в долине замков» около поселка Тоннельного Кочубеевского района;

— АНО Буденновский спортивный клуб «Ника» на озере Буйвола.

Для сравнения в прошлом году разрешили купаться в 44 водоемах Ставрополья. Впрочем подчеркнем, что и на этих семи – пока нельзя отдохнуть. Как говорят в Роспотребнадзоре СК, нужно дождаться 3 этапа снятия ограничений.

В то же время населению напоминают о правилах безопасности:

— нельзя пить воду из водоема, мыть в ней продукты, посуду;

— не рекомендуют брать на пляж домашних животных;

— загорать лучше под зонтиком утром и в послеобеденное время;

— воздержитесь от распития алкогольной продукции;

— купайтесь только в разрешенных местах.

- Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса, - отметили специалисты Роспотребнадзора Ставропольского края. - Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Объем урожая зерновых на Ставрополье вдвое превышает потребности края
Больше 16 тысяч жителей остались без света из-за шторма в Михайловске
Ставрополь частично накрыл дождь с градом и ураганом — видео
«Жалко людей в Крыму»: чем закончился конфликт известной фигуристки и местных властей
Улицы Михайловска затопило после проливных дождей
На Ставрополье возбудили уголовное дело о геноциде
На ремонт трех больниц на Ставрополье потратят 14 млн рублей
"Свадебного стрелка" из Ингушетии наказали по четырем статьям
На Ставрополье закончили уборку зерновых культур
Губернатор Ставрополья сказал, когда начнется учебный год в школах
Власти назвали 5 крупнейших стран, покупающих продукцию Ставрополья
Ставрополье лидирует в рейтинге налоговых преступлений
Национальный парк в Кисловодске составил рейтинг случаев вандализма
На Ставрополье три дня будет лить дождь
Ставропольских депутатов освободили от воинской службы
На Ставрополье ссора из-за девушки закончилась медленной смертью
В Ставрополе женщина убила мужа из-за его тяги к алкоголю
Невинномысск получит 25 автобусов из московского автопарка
УРАЛСИБ снизил ставки по потребительским кредитам