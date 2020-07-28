Где можно купаться в Ставрополе и крае 2020: список водоемов для купания.

Пандемия внесла неприятные коррективы в планы ставропольцев, как провести это лето. Казалось, придется до осени сидеть дома на самоизоляции. Но сегодня на Ставрополье действует 1 этап снятия ограничений по COVID-19 и люди задаются вопросом: где можно купаться в Ставрополе и крае 2020. Мы спросили об этом у экспертов регионального управления Роспотребнадзора. Таких водоемов пока семь:

— акватория пруда «Детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» около села Казинка Шпаковского района;

— два пруда на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Пелагиада» в селе Пелагиада Шпаковского района;

— акватория пруда на территории базы отдыха «Лесное озеро» в селе Верхнерусском Шпаковского района;

— водохранилище «Волчьи ворота» (ООО СХП «Свободный труд», гостиничный комплекс «Золотые пески») в Новоселицком районе;

— зона отдыха «Сказочный порт в долине замков» около поселка Тоннельного Кочубеевского района;

— АНО Буденновский спортивный клуб «Ника» на озере Буйвола.

Для сравнения в прошлом году разрешили купаться в 44 водоемах Ставрополья. Впрочем подчеркнем, что и на этих семи – пока нельзя отдохнуть. Как говорят в Роспотребнадзоре СК, нужно дождаться 3 этапа снятия ограничений.

В то же время населению напоминают о правилах безопасности:

— нельзя пить воду из водоема, мыть в ней продукты, посуду;

— не рекомендуют брать на пляж домашних животных;

— загорать лучше под зонтиком утром и в послеобеденное время;

— воздержитесь от распития алкогольной продукции;

— купайтесь только в разрешенных местах.

- Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса, - отметили специалисты Роспотребнадзора Ставропольского края. - Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет.