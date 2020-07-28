Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 28 июля 2020: скончался глава Совета ветеранов

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 28 июля 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

Глава регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, губернатор Владимир Владимиров пишет, что по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. Болезнь за все время унесла жизни 145 жителей Ставрополья и за сутки диагноз подтвердился еще у 92 человек. Общее число инфицированных, таким образом, выросло до 7770. В том числе 4995 выздоровевших пациентов.

Как отметили в министерстве здравоохранения Ставропольского края, в госпиталях лечение получают 560 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них 58 – в тяжелом состоянии, в том числе 22 – на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, как стало известно "КП-Северный Кавказ", в крайне тяжелом состоянии с подтвержденным COVID-19 находится председатель краевого Совета ветеранов Алексей Гоноченко. Пожилая супруга 85-летнего пенсионера также заразилась новым вирусом, но не сумела победить болезнь.