«Тап-машина с сердцем цыпленка»: «Чеченский викинг» дерзко вызвал на бой Макгрегора

Чеченский боец-новичок Хамзат Чимаев вызвал на поединок Конора Макгрегора. Сделал это дерзко парой предложений в своем Twitter.

- Макгрегор — это королевская тап-машина с сердцем цыплёнка. Дана Уайт, я всё ещё голоден, подай мне его на десерт, - написал «Чеченский викинг».

Боец смешанного стиля за 10 дней выиграл два первых своих турнира UFC. И сделал это досрочно в каждом поединке, став рекордсменом спортивной организации. И хотя спортсмен родом с Северного Кавказа, выступает за Швецию, за что и получил свое прозвище.

Уверенному бойцу пророчат славу. Менеджер российского чемпиона Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал Чимаева новой версией дагестанского спортсмена – «Хабиб 2.0». Хамзат и сам обещает превзойти Нурмагомедова, отвоевав чемпионский пояс.

Кстати, «Чеченского викинга» обещает разгромить скандальный боец MMA и тренировочный партнер Конора Диллон Дэнис. Чимаев не смолчал:

- Я уничтожу тебя с закрытыми глазами!!! — ответил чеченский боец.