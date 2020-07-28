2020-07-28T15:14:20+03:00
Спорт

«Тап-машина с сердцем цыпленка»: «Чеченский викинг» дерзко вызвал на бой Макгрегора

Боец с Северного Кавказа выступает за Швецию и за 10 дней стал рекордсменом UFC
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: REUTERS и khamzat_chimaevФото: REUTERS и khamzat_chimaev
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Чеченский боец-новичок Хамзат Чимаев вызвал на поединок Конора Макгрегора. Сделал это дерзко парой предложений в своем Twitter.

- Макгрегор — это королевская тап-машина с сердцем цыплёнка. Дана Уайт, я всё ещё голоден, подай мне его на десерт, - написал «Чеченский викинг».

Боец смешанного стиля за 10 дней выиграл два первых своих турнира UFC. И сделал это досрочно в каждом поединке, став рекордсменом спортивной организации. И хотя спортсмен родом с Северного Кавказа, выступает за Швецию, за что и получил свое прозвище.

Уверенному бойцу пророчат славу. Менеджер российского чемпиона Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал Чимаева новой версией дагестанского спортсмена – «Хабиб 2.0». Хамзат и сам обещает превзойти Нурмагомедова, отвоевав чемпионский пояс.

Кстати, «Чеченского викинга» обещает разгромить скандальный боец MMA и тренировочный партнер Конора Диллон Дэнис. Чимаев не смолчал:

- Я уничтожу тебя с закрытыми глазами!!! — ответил чеченский боец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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