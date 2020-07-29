2020-07-28T16:50:18+03:00
Общество

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 29 июля 2020: заболели еще свыше ста человек

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае на 29 июля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Вся последняя информация о COVID-19 на Ставрополье – в материале «КП»Вся последняя информация о COVID-19 на Ставрополье – в материале «КП»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 29 июля 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 110 жителей Ставрополья. Кроме того, еще трое с подтвержденным коронавирусом скончались. Таким образов, общее число выявленных случаев заболевания выросло до 7880, а летальных исходов – до 148.

Суточный прирост выписанных пациентов составил 112 ставропольцев. Поэтому выздоровевших в крае уже 5107 жителей. А число обследованных на COVID-19 – превышает 277 тысяч. В среднем за день тестируют больше 3 тысяч человек. Карантин позади для 45,1 тысячи жителей.

По информации министерства здравоохранения Ставропольского края, в госпиталях находятся 574 жителя с COVID-19. В том числе 68 – в тяжелом состоянии (25 из них на аппаратах ИВЛ), а 333 – средней степени тяжести. Остальные в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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