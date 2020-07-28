Календарь матчей Ахмата в РПЛ 2020/2021: старт в Туле, финал — со Спартаком

Фото: пресс-служба РФК «Ахмат»

Календарь матчей Ахмата в РПЛ 2020/2021 для болельщиков и любителей отечественного футбола публикует «КП - Северный Кавказ».

Предыдущий сезон прошел для клуба крайне нервно. Были завалены даже минимальные задачи — финиш в верней части турнирной таблицы. Не говоря о сверхзадачах — хотелось завершить год в еврокубковой зоне, получить новое финансирование и биться за честь республики на футбольных полях Европы.

Но де-факто грозненцы постоянно болтались в опасной близости от зоны вылета. При чем играла команда не так уж скверно, но часто расслаблялась и пропускала в последние минуты. Линия обороны слишком часто давала пробоины, игре в атаке не хватало остроты и точного завершающего удара. Диагноз руководства был прост — сначала свой пост покинул Рашид Рахимов. Пришедший на его место Игорь Шалимов оказался не многим более продуктивен. Результат остался тем же. И это при том, что состав клуба позволяет задумываться как минимум о месте в верхней части турнирной таблицы.

Закономерный финал откровенно неудачного сезона — очередная смена наставника. В РФПЛ 2020/2021 команду будет возглавлять Андрей Талалаев. Перспективному тренеру почти удалось спасти Крылья Советов из зоны вылета, на что ему отводилось всего лишь шесть матчей. К слову, «крылышки» вылетели лишь по дополнительным показателям, набрав необходимое для выживания 31 очко. И есть надежда, что в новом сезоне Талалаев действительно сможет вдохнуть в команду жизнь и реализовать потенциал «Ахмата».

Фото: пресс-служба РФК «Ахмат»

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ АХМАТА В РПЛ 2020/2021

1 тур, 8-11 августа: Арсенал — Ахмат

2 тур, 14-17 августа: Спартак — Ахмат

3 тур, 18-20 августа: Ахмат — Ротор

4 тур, 21-24 августа: Химки — Ахмат

5 тур, 25-27 августа: Локомотив — Ахмат

6 тур, 28-30 августа: Ахмат — ЦСКА

Перерыв на матчи национальных сборных — с 31 августа по 8 сентября

7 тур, 11-14 сентября: Ахмат — Сочи

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 16-17 сентября

8 тур, 18-21 сентября: Динамо — Ахмат

9 тур, 25-28 сентября: Ахмат — Урал

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 30 сентября, 1 октября

10 тур, 2-4 октября: Рубин — Ахмат

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября

11 тур, 17-19 октября: Ростов — Ахмат

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 21-22 октября

12 тур, 23-26 октября: Ахмат — Уфа

13 тур, 30 октября-2 ноября: Ахмат — Краснодар

14 тур, 6-8 ноября: Тамбов — Ахмат

Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября

15 тур, 21-23 ноября: Ахмат — Зенит

16 тур, 27-30 ноября: Ахмат — Локомотив

17 тур, 4-7 декабря: Сочи — Ахмат

18 тур, 11-14 декабря: Ахмат — Ростов

19 тур, 15-17 декабря: Ахмат — Рубин

1/8 финала Бетсити-Кубка России – 20-21 февраля

20 тур, 26 февраля – 1 марта: Ахмат — Динамо

1/4 финала Бетсити-Кубка России – 2-3 марта

21 тур, 5-8 марта ЦСКА — Ахмат

22 тур, 12-15 марта: Зенит — Ахмат

23 тур, 19-21 марта: Ахмат — Арсенал

Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта

24 тур, 3-5 апреля: Краснодар — Ахмат

25 тур, 9-12 апреля: Уфа — Ахмат

26 тур, 16-19 апреля: Ахмат — Химки

1/2 финала Бетсити-Кубка России – 21-22 апреля

27 тур, 23-26 апреля: Урал — Ахмат

28 тур, 30 апреля-3 мая: Ротор — Ахмат

29 тур, 7-10 мая: Ахмат — Тамбов

Финал Бетсити-Кубка России – 12 мая

30 тур, 16 мая: Ахмат — Спартак

«КП - Северный Кавказ» желает удачи клубу и его болельщикам в наступающем сезоне! Ахмат — сила!