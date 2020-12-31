Тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 января 2021 практически не изменятся - основная индексация произойдет в июле. Но в самой сфере оплаты коммунальных услуг произойдут важные перемены.1. Отмена моратория на пени и штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонтОн действовал с 6 апреля по 31 декабря 2020 года. На задолженность, возникшую до этого времени, пени могут начислить уже сразу после Нового года. На задолженность, образовавшуюся во время моратория, пеню начислят не ранее 31-го дня просрочки (расчет ведется с 1 января).2. Отмена моратория на поверку счетчиковПервые три месяца, то есть до апреля 2021 года, оплата за услуги будет начисляться исходя из средних показателей за последние 6 месяцев. Если поверка так и не состоится, плату начнут начислять по нормативу, с учетом повышающего полуторного коэффициента.3. Упрощается процедура получения льготы или компенсации по оплате ЖКУГражданам теперь не придется предоставлять в соцзащиту документы об отсутствии долгов по коммуналке. Ведомству нужно самостоятельно получить эту информацию через систему ГИС ЖКХ. При наличии задолженности человек лишается права на субсидию.4. Меняются правила взыскания долгов за ЖКУРаньше управляющие компании могли делать это, не указывая персональные сведения должника. Теперь в иске необходимо указывать паспортные данные ответчика, его СНИЛС, ИНН, номер водительского удостоверения или другую уникальную информацию.ВАЖНО!Если вы заметите, что цифры в платежке необоснованно выросли, жалуйтесь! Контактная информация указана в конце статьи. Там же - тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 января 2021 для каждого муниципального образования.С правилами расчетов тарифов можно ознакомиться по ссылке.Тарифы на теплоэнергию в Ставропольском крае с 1 января 2021Меньше всего будет платить единственный сахарный завод в крае - 989,60 руб./Гкал. Для остальных потребителей этот показатель колеблется в пределах 1 277,08 - 3 304,34 руб./Гкал.Тарифы на электроэнергию в Ставропольском крае с 1 января 2021Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами, продолжит платить 4,86 рубля за 1 кВт.ч, а владельцы квартир с электроплитами и сельские жители - 3,4 рубля. А вот с 1 июля 2021 года ожидается рост цен на 4,12%.Тарифы на холодную воду в Ставропольском крае с 1 января 2021 годаВ регионе - около 80 водопроводно-канализационных хозяйств региона. Но даже у близких соседей тарифы могут отличаться в разы.Средний тариф на воду по краю составляет 60,13 руб./куб. м (стоимость кубометра технической воды - от 2 до 58,15 рубля). Минимальная цена за куб (25,36 руб.) и максимальная (73,72 руб.) фиксируются в одном и том же районе - Петровском. Дело в том, что при формировании тарифов учитываются две составляющие - валовая выручка (все экономически обоснованные расходы предприятия) и планируемый объем ресурсов для поставки потребителям в расчетный период. Если в одном населенном пункте - самотечная система родниковой воды без очистки, то в другом качество исходной воды низкое, ее подготовка с учетом маленького объема реализации обходится дорого.Тарифы на горячую воду в Ставропольском крае с 1 января 2021 годаРегиональная тарифная комиссия не отвечает за цену кубометра горячей воды - эта расчетная величина с 2013 года не подлежит регулированию. За правильностью начисления следят органы государственного жилнадзора.Для домов с централизованным отоплением (горячая вода поставляется теплоснабжающей компанией по отдельным трубам) цена за куб складывается из стоимости воды и затраченной на ее приготовление теплоэнергии.Когда отопление нецентрализованное, (горячая вода готовится на установленном у потребителей оборудовании, относящемся к общедомовому имуществу), двухкомпонентные тарифы не используются. Холодная вода и электроэнергия для ее подогрева оплачиваются отдельно водо- и теплоснабжающим организациям.Тарифы на водоотведение в Ставропольском крае с 1 января 2021Диапазон тарифов широкий - от 19,03 до 54,97 руб./куб. м. Изменения затронули только абонентов ГУП СК «ЖКХ Кировского района». Если раньше они платили 68,53 руб./куб. м, то теперь цена для них снижена практически на 60% до среднего по краю показателя в 29,24 руб./куб. м.Тарифы на вывоз мусора в Ставропольском крае с 1 января 2021 годаНа услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами устанавливаются не фиксированные тарифы, как на другие виды коммунальных услуг, а предельные за 1 куб. м. ТКО (также учитываются утвержденные министерством ЖКХ Ставрополья нормативы накопления ТКО на человека в год). Поэтому региональные операторы имеют право в течение года увеличить до предельного уровня свой тариф, если изначально он был ниже.Оператор «Эко-Сити», обслуживающий свыше 30% населения края (включая жителей Ставрополя), уже объявил, что в 2021 году их тариф не изменится, т. е. останется на уровне декабря 2020 года. У других трех операторов рост тарифов предусмотрен не с 1 января, а с 1 июля 2021 года на уровне прогнозируемой инфляции 3,6%. В среднем цены за услуги по обращению с ТКО на одного человека в месяц по краю с 1 января 2021 года составят от 76,6 до 155 рублей (без НДС).Тарифы ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»Зона ответственности - Георгиевский, Кировский, Минераловодский и Советский городские округа; Андроповский, Кочубеевский, Курский, Предгорный, Степновский районы; города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск.Тарифы ООО «Комбинат Благоустройства»Зона ответственности - Арзгирский, Буденновский, Левокумский районы; Нефтекумский городской округ.Тарифы ООО«Эко-Сити»Зона ответственности - Апанасенковский, Грачевский, Красногвардейский, Труновский, Туркменский, Шпаковский районы; Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Петровский городские округа; города Ставрополь и Михайловск.Тарифы ООО «Экострой»Зона ответственности - Александровский, Новоселицкий районы; Благодарненский городской округ.Тарифы на капремонт в Ставропольском крае с 1 января 2021 годаВ 2020 году размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах не увеличивался. Еще в сентябре губернатор СК Владимир Владимиров подписал указ, согласно которому и в 2021 году тарифы останутся на уровне 2019 года - 8,63 рубля за кв. м для жильцов домов без лифтов и 9,63 рубля за кв. м - для жильцов домов с лифтами. При этом экономически обоснованный тариф составляет не менее 17 рублей. Но глава региона считает, что поднимать вопрос о внедрении такого тарифа можно только тогда, когда доходы населения также кратно вырастут.Ставропольцы, кстати, активнее стали сдавать на капремонт. Сборы увеличились на 10%. Но остаются те, кто принципиально отказывается платить. Директор фонда капитального ремонта Ставрополья Евгений Бражников напомнил, что должник сначала получает предупреждение. Если это не помогает, дело передается в суд.- Собственники должны четко понимать, что у каждого есть обязанность по многоквартирному дому, поскольку это коллективное строение. А когда начинаются разговоры «мне это не нужно, у меня свое жилье», в итоге не хватает средств на выполнение задач по дому, - объяснил Бражников и уточнил, что за прошедший год было отремонтировано 300 домов, а в ближайшее время работы завершатся еще в 150.Цены на газ с 1 января 2021 года в Ставропольском краеПотребители, использующие газ только для приготовления пищи и/или нагрева воды, заплатят 6,20 руб./куб. м. Цена для тех ставропольцев, в чьих домах есть газовое отопление, составит 6,16 руб./куб. м. Все жители города Лермонтов платят по специальному тарифу - 5,46 руб./куб. м.Подробнее с тарифами ЖКХ в Ставропольском крае с 1 января 2021 для каждого муниципального образования можно ознакомиться по ссылке.КУДА ЖАЛОВАТЬСЯЕсли вы обнаружили факт применения необоснованных тарифов на коммунальные ресурсы, сообщите об этом в Региональную тарифную комиссию и предоставьте копии платежных документов, подтверждающих оплату коммуналки. Заявление можно отправить почтой по адресу: 355035, Ставрополь, улица Мира, дом 337, корпус Б.Телефон/факс: (8652) 24-34-53.Электронная почта: info@rtk.stavregion.ruОфициальный сайт: www.tarif26.ru/priemnaja/Если же тарифы корректны, но плата за коммунальные услуги начислена неправильно, обратитесь в управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору по адресу: 355000, Ставрополь,улица Войтика, дом 10/1.Телефон: (8652) 28-30-80.Электронная почта: nadzor26@stavregion.ru.