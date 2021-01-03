На Ставрополье вернули в суд дело старшей медсестры Виктории Назуровой. Это уже четвертая попытка осужденной отстоять свою невиновность, следует из данных суда.В сентябре 2018 года сразу пять пациентов «Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1» в Буденновске заразились ВИЧ-инфекцией. Среди них - трое детей 2016 и 2017 годов рождения, мужчина и женщина. По данным источника \\"КП\\", люди заболели в результате повторного использования катетера от больного ВИЧ. Было открыто уголовное дело по статье \\"Халатность\\".10 марта 2020 года Буденновский городской суд признал Назурову виновной. Старшую медсестру приговорили к принудительным работам сроком на 10 месяцев с удержанием 10% зарплаты. С женщины, кроме того, должны были взыскать процессуальные издержки в 23 тысячи рублей в пользу государства и еще по 70 тысяч в пользу трех законных представителей потерпевших.- Анализ работы показал отсутствие организации работы и соблюдения требований эпидемиологической безопасности со стороны врачебного персонала, старшей медицинской сестры, - следует из заключения суда.Осужденная попыталась оспорить решение в Краевом суде, но в Ставрополе приговор оставили без изменений. 5 октября 5-й кассационный суд в Пятигорске все-таки отменил назначенные выплаты трем представителям потерпевшим.21 декабря 2020 года в суд снова поступила кассационная жалоба от Назуровой. Старшая медсестра хочет доказать свою невиновность. До 11 января ее адвокату нужно изложить суть апелляции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Он просто ударился коленкой\\": на Ставрополье подросток умер при загадочных обстоятельствахПосле обращения к Владимиру Путину делом занялся Следственный комитет России [подробности]