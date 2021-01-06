Участница шоу \\"Пацанки\\" Алина Горб сделала предложение своей подруге Асе Митрониной. Об этом в соцсетях рассказали сами девушки.- У меня тут немного шок. Я в ступоре. Я не смогла отказать, - написал Митронина, публикуя фотографии колец.Пока нет никаких подробностей о том, будет ли проходить бракосочетание девушек или это номинальное предложение, чтобы упрочить отношения. Согласно Семейному кодексу РФ, в нашей стране однополые браки не разрешены. И даже те союзы, которые были заключены за рубежом, не имеют юридической силы на территории России. Поскольку они не соответствуют внутреннему законодательству.Сами девушки стали афишировать свои отношения после вылета из \\"Пацанок\\". Ася Митронина из Ивановской области покинула шоу во втором выпуске, а Алина Горб - в третьем. Несмотря на то, что участницы выбыли быстро, они стали популярными. Участницу из Ставрополя даже возвращали на один выпуск шоу. Фанаты были уверены, что она выиграет 5 сезон \\"Пацанок\\".- Познакомились мы с Алиной в интернете. Все началось с обычных лайков, тогда мы не знали что обе будем на проекте. [На проекте] мы не особо подавали виду о знакомстве, даже пытались меньше общаться, - писали девушки.ПО ТЕМЕАлина Горб из \\"Пацанок 5\\": кто она, какая у нее проблема вне шоуЕй 22 года, работает медицинской сестрой в Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больнице №1. По ее признанию, в основном она взаимодействует с детьми, больными шизофренией [подробности]