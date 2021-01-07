16-летний подросток задержан по подозрению в убийстве бойца смешанных единоборств Керима Хайрулаева и его друга.Инцидент произошел вечером 6 октября в поселке Тарки. Местные жители собрали народный сход, чтобы выселить семью 28-летнего мужчины, который фигурирует в деле об убийстве активиста, борца с наркоторговлей Вали Абдурагимова. По версии следствия, подозреваемый убил парня выстрелом в голову.Несмотря на то, что подозреваемый заключен под стражу, на сходе пустили слух, что он дома. Чтобы проверить информацию, люди помчали туда. Между сторонами завязалась массовая драка, большая часть участников - несовершеннолетние и парни до 20 лет.- Керим Хайрулаев и Рамазан Амиров ввязались в драку, чтобы разнять стороны. Но оба получили ранения ножом. Первый скончался на месте, а второй - в больнице, - сообщил \\"КП\\" источник в правоохранительных органах.По факту драки и смерти двух местных жителей задержаны шесть человек.ОБНОВЛЕНИЕ НА 16 ЧАСОВСКР возбудил уголовное дело по факту убийства. В деле фигурирует 19-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что у него сложились неприязненные отношения с покойным. Официальных комментариев о смерти второго парня пока не поступало.