Президент UFC Дэйна Уайт готов к встрече с Хабибом Нурмагомедовым. Функционер пообещал давить на действующего чемпиона изо всех сил ради возвращения как минимум на один бой с самой невероятной вывеской. Слова главы промоушена приводит ESPN.Встреча дагестанского чемпиона с Дэйной Уайтом должна состояться в Абу-Даби, перед боем Конора Макгрегора и Дастина Порье 23 января. Нурмагомедов в интервью заявлял, что «очень надеется, что шансов на [его] возвращение нет». Однако глава UFC думает иначе.– Когда боец чувствует, что ему пора уходить – он должен уходить. Разница в том, что Хабиб многое пережил за последний год, потеря отца стала для него серьезным ударом. Но мне, как промоутеру, хочется видеть бои лучших в мире. Кроме того, в те же дни Конор Макгрегор будет биться. Можете мне поверить, сейчас он сосредоточен, как никогда. И если он победит Порье, Хабиб не может лишить публику этого реванша. Я буду давить на Хабиба изо всех сил, ради возвращения на этот бой, – заявил глава UFC.Напомним, что дагестанский чемпион бросил перчатки после триумфальной победы над Джастином Гейджи. Боец находится в лучшей форме в своей карьере, однако не хочет продолжать выступать без отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося от коронавируса в июле.– Несмотря ни на что, его отец мечтал о том, чтобы Хабиб покорил отметку в 30-0. Для этого остался один бой и я жду его возвращения. Пояс по прежнему не вакантен, но победитель боя Макгрегор – Порье должен получить титульный бой. Я сделаю все, чтобы так оно и было, – резюмировал Дэйна Уайт.ЕЩЁ ПО ТЕМЕХабиб Нурмагомедов рассказал о возвращении в UFCДолгожданное случилось! Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов наконец-то рассказал о возвращении в UFC. Вот только новости фанатов вряд ли обрадуют: боец назвал всего одно, но совершенно невыполнимое условие (подробности).