Долгожданное случилось! Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов наконец-то рассказал о возвращении в UFC. Вот только новости фанатов вряд ли обрадуют: боец назвал всего одно, но совершенно невыполнимое условие.Витавший в воздухе вопрос, «почему пояс до сих пор не объявили вакантным», задали Хабибу в эфире «Матч ТВ». Чемпион пояснил, что такое положение дел будет сохраняться лишь до тех пор, пока у главы UFC Дэйны Уайта сохраняется надежда на возвращение непобедимого чемпиона.– Мне кажется, это из-за того, что они очень сильно хотят, чтобы я дрался дальше. Это понятно — я 9 лет провел в лиге, у меня было много боев, стал чемпионом, защитил титул, не проигрывал, есть большая фанатская база по всему миру. Я их не виню, – заявил Нурмагомедов.В конце октября дагестанского бойца признали сильнейшим бойцом MMA в мире вне весовых категорий. У него миллионы фанатов по всему миру, особенно в среди мусульман. Аудитория, которую Хабиб привлекает к экранам, просто фантастична.Однако для простого парня из горного аула вся ответственность перед фанатами не может быть выше данного матери слова. И не может быть выше убеждения, что без отца он не может продолжать выступать. Поэтому Хабиб прямо заявляет – он искренне надеется, что его возвращение в промоушен не случится никогда. И ставит невыполнимые условия.– Мне предлагают новые условия и новых бойцов. Соперниками, конечно, меня сложно удивить. Половину из топ-10 я уже закончил досрочно. Мы скоро встретимся с Дэйной и обсудим все окончательно. Есть вероятность, что я вернусь? Я бы не хотел, чтобы она существовала. Наверное, я бы мог это сделать только ради Мохаммеда Али. Но, к сожалению, его уже нет с нами, – резюмировал Нурмагомедов.Напомним, переломным моментом для дагестанского бойца стала смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После нее он пообещал матери, что завяжет с боями, как только выполнит контракт, по которому ему было необходимо провести еще один бой.После победы над Джастином Гейджи Нурмагомедов бросил перчатки на настил и объявил об уходе из спорта, не сдерживая слез. Его финальная статистика – 29 побед без поражений.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Сын перед рассерженным отцом»: Хабиб раскрыл правду о МакгрегореХабиб Нурмагомедов раскрыл правду о Коноре Макгрегоре. По словам чемпиона, в октагоне знаменитый ирландец стал настоящим. Понимая свою слабость, боец проявил трусость и отказался от всех своих слов (подробности).КСТАТИАмериканский блогер-миллионер решил подраться с Конором Макгрегором из-за жены ХабибаОдин из самых высокооплачиваемых блогеров мира, вайнер и боксер Джейк Пол вызвал на поединок знаменитого ирландца Конора Магрегора. 23-летнему шоумену есть что предложить своему визави – сумма контракта на бой составляет 50 миллионов долларов (подробности).