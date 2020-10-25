Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи и завершил карьеру Фото: REUTERS

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи. Главное о самом ожидаемом, ярком и эмоциональном поединке 2020 года: триумф, слезы, завершение карьеры в UFC и возвращение Хабиба в смешанные единоборства. «Комсомольская правда» собрала для вас все главные события невероятного вечера на UFC 254.

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ

Хабиб Нурмагомедов остается и останется непобедимым чемпионом UFC, самым доминирующим бойцом в истории промоушена и величайшим борцом своего времени. В ночь на 25 октября у Джастина Гейджи не было ни единого шанса, несмотря на то, что смотрелся американец в октагоне достойно. Но, как он сам признался после боя, Хабиб был «неостановимым чудовищем».

Нурмагомедов вышел на арену, чтобы сокрушить американца. Стереть в порошок. Уничтожить. Джастин пытался. Он наносил опасные удары, попадал в лицо, пробивал мощнейшие лоу-кики по ногам. Но Хабиб был неостановим. Его гнали вперед несокрушимый дух и понимание: у него нет права проиграть. Ради отца.

Несмотря на все удары и урон, который стерпел Нурмагомедов, первый раунд остался за ним. Хабиб шел вперед, дрался в стойке и буквально гонял самого опасного нокаутера по клетке. Ни один точный удар не мог его остановить. А под конец пятиминутки дагестанец провел удачный тейкдаун и только сирена спасла Джастина от болевого.

Второй раунд начался с активности Гейджи, но американец подустал и сбил дыхание. Сил оставалось все меньше. А не чувствующая боли и усталости скала в лице Нурмагомедова шла вперед. Как только Джастин дал слабину — стремительный проход в ноги. И вот Хабиб уже сидит на сопернике. Американец тщетно попытался вырваться, попав в удушающий. Нурмагомедов сдавил так сильно, что Гейджи не успел даже сдаться, потеряв сознание, пытаясь похлопать по канвасу.

СЛЕЗЫ И БОЛЬ

После победы Хабиб буквально рухнул на настил. Гейджи успел прийти в себя и бросился обнимать соперника, понимая его боль. Почти минуту чемпион плакал навзрыд. Потом взял себя в руки, встал и швырнул перчатки на канвас.

— Это мой последний бой, — заявил дагестанский чемпион. — Я не могу вернуться сюда без отца. Я навсегда покидаю UFC. Прошу во вторник сделать меня лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Я шел к этому всю жизнь. И я это заслужил.

Хабиб не раз говорил, что мечты о чемпионстве у них с отцом были одни на двоих. Отец и сын вместе думали, как отметят момент, когда боец займет первую строчку рейтинга вне категорий. Но Абдулманап Магомедович не застанет этот день — он скончался от осложнений после коронавируса 3 июля. Поэтому Хабиб никогда не вернется в UFC. Он сделал свое дело.

— Люди! Пока у вас есть родители, будьте с ними! Проводите время с ними. У меня остался всего один. И я планирую посвятить свое время матери и семье, — подвел черту Хабиб Нурмагомедов.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ В MMA

Лицо президента UFC Дэйны Уайта нужно было видеть! «Ну каков же засранец», — в изумлении разводил руками функционер, указывая на пустое кресло рядом с собой.

Нурмагомедов не явился на пресс-конференцию после боя. Публичность в таком виде дагестанцу чужда. Он отдал все долги, выполнив просьбу Дэйны и выйдя на последний бой. А после этого прыгнул в клубный автобус и исчез.

Появился Хабиб только в Instagram своего тренера. Счастливый и улыбающийся. Он заявил, что решил пойти по стопам отца и стать тренером, поэтому его возвращение в MMA не за горами! Тем более тренировать есть кого — у Хабиба есть целая команда блистательных бойцов. «Eagles MMA» потеряли лучшего бойца и обрели нового наставника. Очень сурового наставника.

ЛЕГЕНДА

— Мы обо всем знали, — признался в интервью «КП - Северный Кавказ» дядя чемпиона Нурмагомед Нурмагомедов. — После смерти отца он пообещал всем нам, что это будет последний бой. Что мы чувствуем? Радость. И грусть. И гордость. Потому что это поступок настоящего мужчины. Настоящего человека. Мы ждем его в Дагестане. Ждем, чтобы обнять и собраться в кругу семьи. Нет, это не будет большой праздник. Это будет важный вечер для всех. Важный и нужный. И за него мы все скажем спасибо нашему непобедимому чемпиону. Лучшему в истории!

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Последний поступок Нурмагомедова действительно сделал его легендой. Он ушел на высшей точке карьеры. Ушел самым доминирующим чемпионом в истории, проиграв всего один раунд в 12 боях UFC. Ушел, показав себя человеком с большим сердцем. Человеком, для которого любовь и уважение к родным значат больше, чем все деньги мира.

Ушел легендой.

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