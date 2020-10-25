«Это случится очень скоро»: Хабиб Нурмагомедов заявил, что вернется в MMA

Хабиб Нурмагмоедов станет тренером своей команды «Eagles MMA» Фото: "КП" Архив

Хабиб Нурмагмоедов заявил, что «очень скоро вернется» в смешанные единоборства (MMA). Однако бойцом он больше не будет. Дагестанская легенда пойдет по стопам отца — присоединится к тренерскому штабу Хавьера Мендеса. И своей родной команды «Eagles MMA».

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— Готовься, молодое поколение! Я вернусь. И это случится очень скоро. Вернусь, как тренер. Многие годы я помогал тебе, тренер. Всегда помогал. Так и будет впредь, — заявил Хабиб Нурмагомедов на кадрах видео, опубликованных его наставником Хавьером Мендесом.

Напомним, что в ночь на 25 октября Нурмагомедов одержал 29 победу в карьере, в блестящем стиле финишировав Джастина Гейджи во втором раунде. После боя чемпион заплакал, упав на канвас. А встав — бросил перчатки на арену, заявив о завершении профессиональной карьеры.

— Я не могу вернуться сюда без отца, — заявил Орел в послематчевом интервью. — Я навсегда покидаю UFC. Прошу во вторник сделать меня лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Я шел к этому всю жизнь. И я это заслужил.

По словам дагестанского спортсмена, мечта о первом месте в рейтинге UFC и больших победах была общей на двоих с отцом. И после его смерти чемпион больше не видит себя бойцом MMA.

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«Я не могу вернуться сюда без отца»: Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

После триумфальной победы над Джастином Гейджи Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. По словам бойца, после смерти отца мама попросила его больше не драться. Кроме того, мечта о больших достижениях была одной на двоих с его отцом, которого больше нет (подробности).

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