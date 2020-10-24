«Я не могу вернуться сюда без отца»: Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры Фото: REUTERS

После триумфальной победы над Джастином Гейджи Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. По словам бойца, после смерти отца мама попросила его больше не драться. Кроме того, мечта о больших достижениях была одной на двоих с его отцом, которого больше нет.

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— Это мой последний бой, — заявил дагестанский чемпион сразу после победы. — Я не могу вернуться сюда без отца, понимаете? Это был первый и последний раз. Когда UFC обратились ко мне по поводу боя с Джастином, я три дня обсуждал это с матерью. Мама просила меня не драться после смерти отца. Но я пообещал: это будет мой последний бой.

Чемпион UFC в легком весе завершил свою карьеру непобежденным. Он провел 29 профессиональных боев и в каждом одержал победу. Последним испытанием был Гейджи. Американец очень достойно выглядел в первом раунде и нанес существенный урон Нурмагомедову, несколько раз попав опаснейшими ударами.

Хабиб смог выдержать напор Гейджи и в конце раунда провел первый тейкдаун. Гейджи явно не хватало борцовского мастерства, чтобы освободиться из захвата, однако сирена завершила первую пятиминутку.

Второй раунд стал последним: Гейджи пытался продолжать наносить Хабибу урон, особенно плотно работая по передней ноге оппонента. Но шансов у него уже не было: американец устал и был совершенно не готов к борьбе. На второй минуте Нурмагомедов оседлал соперника. Джастин попытался освободиться, но тщетно: дагестанец перевел его на удушающий прием «треугольник». Сдаться американец просто не успел — он «заснул» от нехватки кислорода. А Хабиб встал и зарыдал.

Стало ясно, что чемпион давно для себя решил последовать совету матери. Огромный груз ответственности перед отцом, который мечтал о том, чтобы сын ушел первым, величайшим и непобежденным упал с плеч дагестанца. После этого Хабиб попросил боссов UFC проявить к нему уважение, поставив его на такую вожделенную позицию. И объявил о своем решении.

— Во вторник сделайте меня первым. Я это заслужил. Я победил. Сделал все, что мог. И я хочу уйти так. Это была наша мечта с отцом. Но я не мог представить, что такое может случиться. И теперь я буду со своей семьей, — сказал Нурмагомедов, едва сдерживая слезы.

Напомним, Абдулманап Магомедович Нурмагомедов, отец, тренер и самый близкий человек в жизни Хабиба скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Легендарный тренер воспитал целое поколение великолепных бойцов, лучшим из которых стал его сын. Однако осложнения после коронавируса подкосили наставника. Кровоизлияние в мозг, инсульт — стали причиной его смерти.

После этого легендарный чемпион молчал 20 дней. И вышел к публике с решением продолжать драться. Однако, как оказалось, чемпион вернулся только чтобы провести последний бой, добиться главного... И уйти красиво.

— Люди! Пока у вас есть родители, будьте с ними! Проводите время с ними. У меня остался всего один. И я планирую посвятить свое время матери и семье, — подвел черту Хабиб Нурмагомедов.

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