Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. Более 70 человек госпитализированы из-за загрязненной питьевой воды. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Сообщается, что после множества обращений в городскую больницу с одинаковыми симптомами, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из всех трех городских источников. В результате оказалось, что именно вода являлась причиной массового отравления.Отметим, что второй версией стали испорченные фрукты и йогурты из новогодних подарочных наборов. Такую версию в понедельник озвучил мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев. Однако расследование ее полностью опровергло.В пресс-службе Минздрава региона сообщают, что в районной больнице на данный момент находится 71 человек с диагнозом «Острая кишечная инфекция». Среди пострадавших лишь 10 человек – взрослые.– В больнице пациентам проводится полныи комплекс диагностических и лечебных мероприятии , имеются все необходимые препараты. Лечение пациентов взяла под контроль врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, – говорится в сообщении.Пациенты находятся в легком и среднетяжелом состоянии, угрозы для жизни нет.Детские сады города закрыты во избежание распространения инфекции, временно жителям рекомендуют отказаться от водопроводной воды или кипятить ее перед употреблением.ЕЩЁ ПО ТЕМЕПросроченные новогодние подарки или некачественная вода: в Дагестане расследуют массовое отравление детейВ дагестанском Буйнакске 61 ребенок и 10 взрослых пострадали от неизвестного отравления. Наиболее вероятной причиной власти считают просроченные новогодние подарки. Тем временем число обратившихся за помощью растет с каждым часом (подробности).