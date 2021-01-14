В Дагестане из-за сильного ветра и непогоды нарушено электроснабжение 118 сел и аулов. Без света остались порядка 53 тысяч человек. Подробности ЧП сообщает Министерство энергетики РФ.Стихия повредила сети в Тарумовском, Цумадинском, Буйнакском, Касумкентском, Сулейман-Стальском, Бабаюртовском Кизлярском, Дахадаевском, Хасавюртовском и Гунибском районах. Причиной ЧП стали непогода и сильнейший ветер с порывами до 25 метров в секунду.– К 9 часам утра порванными и отключенными оказались 26 воздушных линий ЛЭП, обесточены 527 трансформаторных подстанций. Только в трех районах без света остались порядка 52 800 человек, – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.К 11 часам утра энергетикам филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» удалось вернуть свет в дома половины пострадавших.– Возобновлено энергоснабжение порядка 50% жителей части Тарумского, Гунибского, Сулейман-Стальского, Буйнакского, Цумадинского, Бабаюртовского, Кизлярского, Дахадаевского и Хасавюртовского районов. Полностью завершены восстановительные работы в 74 населенных пунктах республики, – сообщает пресс-служба компании.В пострадавших районах продолжается ликвидация последствий ЧП. На месте работают 62 бригады: 172 энергетика и 69 единиц техники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТретье землетрясение с начала 2021 года произошло в ДагестанеЗемлетрясение магнитудой 3,4 произошло в 5 километрах от Дербента 4 января в 11:40 утра. Интересно, что сейсмособытие стало четвертым с начала 2021 года на территории Республики Дагестан (подробности).