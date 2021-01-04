Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 5 километрах от Дербента 4 января в 11:40 утра. Интересно, что сейсмособытие стало четвертым с начала 2021 года на территории Республики Дагестан. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС.По данным экстренной службы, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. На поверхности земли, к счастью, толчки не ощущались. Соответственно, о пострадавших или разрушениях говорить не приходится.Отметим, что первое землетрясение, магнитудой 5, произошло в ночь на 2 января. Второе сейсмособытие произошло на следующий день, но было слабее – 4,2 балла.