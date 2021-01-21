Итоги новогоднего фотоконкурса «Спасибо, что прошел!»

Итоги новогоднего фотоконкурса от «Комсомольской правды» и МТС Фото: "КП" Архив

Наши дорогие читатели! Завершились праздники, отгремел Старый Новый год и Крещение, а мы подводим итоги праздничного конкурса, организованного «Комсомольской правдой» и МТС – «Спасибо, что прошел».

Прошедший 2020 год стал особенным. Мир изменился. И люди научились жить иначе. Радоваться простым вещам. Находить общий язык с близкими. Стали больше заниматься саморазвитием, научились работать и учиться из дома, освоили новые сервисы, стали проводить в два раза больше времени в сети. В нашу жизнь стремительно вошли термины «дистант» и «удаленка», стали обыденностью онлайн планерки с коллегами и бесконтактный шоппинг в супермаркете, а защитные маски теперь не только необходимость, но и предмет стиля.

Дорогие читатели, благодаря вашему участию нам удалось показать, что даже в любые времена есть миллион поводов для улыбки! Мы увидели, что даже в пандемию можно играть свадьбы. Радоваться и путешествовать. Менять свою жизнь к лучшему. И, конечно же, радоваться, любить, делиться добром и многое другое!

Огромное вам спасибо!

Первое место – Вадим Саматов

А теперь к торжественной части. Победителем конкурса «Спасибо, что прошел!» с результатом в 598 голосов становится Вадим Саматов! В трудное время он смог настолько изменить свою жизнь, что похудел почти вдвое!

– Мой секрет прост. Есть определенные средства для похудения, есть диета. Благодаря правильному питанию и добавкам можно сбрасывать вес даже на самоизоляции. Всю неиспользованную энергию я направил на творчество и похудение. И вы можете видеть результат!

Награждение победителя Фото: Элона ОГАДЖАНОВА

Вадим признается, что по-настоящему болел за свой результат и привлекал внимание друзей и товарищей в соцсетях. Благодаря целеустремленности и вере в победу он становится победителем конкурса «Спасибо, что прошел!».

Второе место, с результатом в 112 голосов, занимает Николай Альмяшев. Несмотря на пандемию он явно не грустил и прислал нам снимок, сделанный в танце со своей прекрасной супругой. В подарок от МТС ему достается стильный и удобный PowerBank. Поздравляем!

Второе место – Николай Альмяшев

И бронзу забирает супруга Николая – Наталья Альмяшева с результатом в 106 голосов. На своем фото она делится успехами, подчеркивая, что даже в трудностях нельзя унывать. Чтобы будни были насыщены радостью и музыкой, МТС дарит Наталье портативную колонку!

Следите за новыми конкурсами на сайте «Комсомолки», принимайте участие и получайте призы. Желаем счастья, здоровья и благополучия в наступившем 2021 году!

Третье место – Наталья Альмяшева

КОНКУРС «СПАСИБО, ЧТО ПРОШЕЛ»

Самый непростой и запоминающийся год в современной истории подходит к концу. Мы научились ходить в масках, работать через интернет, учиться через смартфон. Остались считанные дни, и мы скажем: спасибо, что прошел! Именно так называется новогодний фотоконкурс, организованный «Комсомольской правдой» и МТС (подробности).