Мало кто знает, что самая красивая девочка всей России проживает в Ставропольском крае. А именно в станице Ессентукской Предгорного района. Зовут ее Агата Леонова.Маленькой красавице всего три года, а она уже может гордиться званием победительницы Всероссийского конкурса Самая красивая девочка России».- Конкурс проходил в онлайн - формате, но борьба за титул «Самой красивой» от этого была только напряженнее, ведь участницам нужно было не только подготовиться, но и снять выполнение конкурсов на видео, а затем красиво его представить на сайте, - рассказал глава Предгорного района Николай Бондаренко.Маленькая Агата занимается танцами. Любит петь и рисовать. А вскоре нашу знаменитую землячку можно будет увидеть на обложке журнала «Дети России».Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про то, как живет самая маленькая девочка Ставрополья. Дело в том, что рост миниатюрной девочки по имени Вероника составляет 103 см. И это при том, что школьнице 11 лет.Миниатюрная девочка по имени Вероника кроме успешной учебы, вот уже шесть лет обучается в местной народной студии «Юный художник». В родном селе все знают о ее любви к творчеству.