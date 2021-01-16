Дэйна Уайт и Хабиб Нурмагомедов наконец-таки встретились и обсудили будущее бойца в UFC. И, кажется, что переговоры прошли не лучшим образом. После беседы президент UFC во всеуслышание заявил, что Нурмагомедову стоит отказаться от титула.По словам функционера, боец не хочет возвращаться. Единственный интересующий его бой – поединок с легендарным Жоржем Сен-Пьером, который два года назад ушел «на пенсию». Функционера такой подход очень раздосадовал, потому что Уайт не терял надежды организовать реванш непобедимого чемпиона с Конором Макгрегором.– Если Хабиб хочет выйти против Сен-Пьера, то он должен отказаться от титула. Однако все будет зависеть от его желания. Есть много достойных бойцов, с которыми легче организовать поединок. Бои с ними будут иметь смысл для Хабиба, – заявил президент UFC в интервью UFC Arabia по итогам встречи.Боец и организация не договорились. И, кажется, не договорятся уже никогда. Теперь единственная возможность вернуть Нурмагомедова – предложить ему заоблачный гонорар, о чем он намекал в соцсетях перед встречей. Однако 100-300 миллионов долларов, которые могли бы заставить бойца вернуться в октагон – почти невероятная сумма. И руководство промоушена вряд ли пойдет на такие уступки.ЕЩЁ ПО ТЕМЕНурмагомедов описал переговоры с главой UFC отрывком из советской комедииЧемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в шуточной форме описал переговоры с главой своего промоушена. Видео он опубликовал в Instagram (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХабиб Нурмагомедов – «КП»: Я держусь как можно дальше от политики. Чтобы помогать людям, не обязательно быть депутатомБоец ММА провел пресс-конференцию в Москве, рассказав о своих планах на ближайшее будущее (подробности).Вес Хабиба его враг и друг: зачем Нурмагомедов сбрасывает десятки килограмм перед боем и опять набирает ихАдская сушка бойца уже однажды довела его до больницы (подробности).