В Чечне около 25 тысяч человек остались без света из-за тумблера на трансформаторе. В результате обесточенной осталась часть Гудермесского района и сам город Гудермес. Подробности сообщает пресс-служба Министерства энергетики Российской Федерации.Сообщается, что ЧП произошло в 18:07 16 января.– На подстанции на 110 кВ отключился выключатель трансформатора на 6 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Гудермес и Гудермесском районе.Причина ЧП не называется. Однако до сих пор 24500 человек остаются без света. На месте происшествия работают специалисты местной энергокомпании. Ведутся аварийно-восстановительные работы.