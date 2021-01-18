Спасатели нашли первого погибшего в лавине в Домбае. Об этом сообщили очевидцы. Источник \\"КП\\" в противолавинной службе подтвердил информацию.Напомним, в час дня в Домбае с гор сошла лавина. Под снегом оказалось до 12 человек. В результате схода завалило два пункта по выдаче снаряжения и кафе. В заведении никто не пострадал.Известно, что шесть человек уже спасли. Среди них - женщина, которая находится в среднетяжелом состоянии. Со всеми работают медики.- На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР, местного пожарно-спасательного гарнизона. На месте работает около 170 человек, - сказано в сообщении.Ранее МЧС по КЧР предупреждало о высокой лавиноопасности в районе. По словам очевидцев, курорт в понедельник не был закрыт. Его слова подтверждают кадры с онлайн-камер, установленных по периметру - люди продолжали кататься.ПО ТЕМЕ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеНа горнолыжном курорте откапывают погребенных лыжников и сноубордистов [подробности]