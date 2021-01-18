В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай продолжаются поиски людей, с кем не удается выйти на связь. Их ищут в гостиницах и кафе. Спасатели с собаками и добровольцы исследуют тело лавины. Точно известно, что шесть человек сумели выбраться из-под нее самостоятельно. А трое, возможно, остаются в снежном плену.- В 13.30 часов поступила информация о сходе лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под нее попали два пункта проката и одно кафе. А в момент схода лавины могло находится от 4 до 12 человек, - сообщал оперативную информацию врио первого заместителя начальника ГУ МЧС по КЧР Дмитрий Помогайбо.Тем временем в сети появилось видео, как лавина накрывает зону катания — это обучающий склон на четвертом уровне.Из ролика видим, что за несколько секунд снежная пыль погружает трассу в непроглядное облако. Попал в кадр мужчина, схвативший на руки, а потом закрывший собой ребенка в горнолыжном снаряжении на сноуборде.- Идет, идет лавина! Заходи сюда! - кричат за кадром, а потом закрывают окно, продолжая звать.- Благодаря Мурату [инструктор - прим. Ред.] мы сегодня отмечаем второе день рождение. Он учил Даниила на склоне, когда их накрыло лавиной. Если бы не его профессионализм и героизм, шансов бы не было, - делится мама мальчика Ирина.Как рассказал источник «КП» в экстренных службах, сход лавины у горы Мусса-Ачитара могли спровоцировать работы по воздействию на лавиноопасный очаг в зоне, где нет людей.