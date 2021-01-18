В Карачаево-Черкесии сошла лавина на горнолыжную трассу. В районе схода могли находиться от 4 до 12 человек, сообщает источник \\"КП\\".ЧП случилось на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай. Сейчас идут спасательные работы. По предварительной информации, под лавину попали два вагончика проката горнолыжного снаряжения.Ранее МЧС по Карачаево-Черкесии предупреждало местных жителей и отдыхающих о сильном снегопаде.Официальный комментарий МЧС по КЧР- В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на высоте 2700 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под лавину попали 2 вагончика (пункта проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе, пострадавших в кафе нет. По предварительной информации в момент схода лавины могло находиться от 4 до 12 человек. В 13.40 спасатели приступили к поискам, проводится обследование тела лавины. На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР, местного пожарно-спасательного гарнизона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Надо бежать!»: горнолыжные курорты Северного Кавказа накрывают лавиныСпасатели стреляют по лавиноопасным очагам, а люди прячутся в кафе и гостиницах [подробности]