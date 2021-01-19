Горнолыжные курорты Северного Кавказа ввели запреты для лыжников и сноубордистов из-за сильного снега и лавиноопасности.-Канатные дороги и трассы «Эльбруса» закрыты для посещения в связи с повышенным риском схода лавин и неблагоприятными погодными условиями, - рассказали «КП-Северный Кавказ» представители курорта.В «Архызе» закрыли только третью секцию канатной дороги «Северное сияние» и трассу №1, которая проходит на самом верху северного склона. Открыты для катания: «синяя» трасса №2 и «красная» №4 («Млечный путь), «зеленые» трассы №6 и №10 («Спутник»), «синяя» трасса №12 («Лунный экспресс»), «синяя» трасса №3 и «красная» №5. Представители курорта подчеркивают, что нетрассовое катание строго запрещено. «Курорт не несет ответственности за гостей , покинувших пределы маркированных трасс», - говорится в сообщении на официальном сайте.В Карачаево-Черкесии режим «повышенной готовности» действует 19 января, передают в республиканском МЧС. В горах Кабардино-Балкарии высокий риск схода лавин сохранится до 24 числа.Напомним, накануне лавина сошла на горнолыжную трассу курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесии. Завалило трассу на 4 уровне обучающего склона горы Мусса-Ачитара, где всегда много лыжников и сноубордистов, катаются там и дети. Лавина оказалась разрушительной и смертоносной. Точно известно об одном погибшем. Через 4 часа после начала спасательной операции из-под снега извлекли тело мастера спорта СССР, президента горнолыжной федерации «Домбай» Хаджи-Мурата Маршанкулова. Сегодня поисково-спасательная операция возобновилась в 8 часов утра. Продолжается исследование тела лавины, под которой могут оставаться люди. Привлечено 43 человека, 2 единицы техники, кинологические расчеты.Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Предстоит разобраться, виноват ли кто-то в том, что лавина накрыла курорт, полный туристов. Пока есть версия, что она сошла после обстрела с «зенитки» лавиноопасного очага.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГибель президента горнолыжной федерации и спасение ребенка: главное о сходе лавины в ДомбаеСпасатели возобновили поисково-спасательные работы в поселке (подробнее)