Спасательная операция на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии завершена. Пока известно об одном погибшем – это президент горнолыжной федерации «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Продолжать исследовать тело лавины мешают нулевая видимость и метель.Трагедия разыгралась на тихом и прекрасном курорте днем 18 января. Из-за опасных скоплений снежных масс единственная в мире противолавинная служба, работающая на Северном Кавказе, обстреливала гору Мусса-Ачитара, у подножия которой находится поселок Домбай.Как предполагает командир службы Хизир Чочаев, один из выстрелов мог оказаться роковым. Ударная волна от выпущенной из «зенитки» ракеты потревожила другой потенциальный очаг лавины, находившийся точно над горнолыжной трассой. Это вызвало сход сразу двух лавин: безопасной, которую и хотели спустить «противолавинщики», и, спустя несколько секунд, второй. Смертоносной.В 13:30 многотонная, неудержимая снежная волна накрыла тренировочную трассу для начинающих. К счастью, лавина остановилась, иначе под снегом могли оказаться десятки человек.– Люди в ужасе летели с к домикам, а за ними летел снег, закрывающий солнце. Кто-то успел доехать, кто-то закрывал собой детей. Она докатилась до домиков, наполовину завалила наше кафе и разнесла в щепки туалет и два вагончика со спортивной снарягой, – рассказал «Комсомолке» очевидец событий, Хазыр Асланбеков.К счастью, часть катавшихся успела добежать до более или менее безопасной зоны. Бушующий снег сбил и смял их, но они тут же, в течение первых минут, почти без помощи выбрались из-под завалов.ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕЗдесь нашлось место подлинной человеческой отваге. Героем дня стал инструктор и местный житель Мурат – в момент трагедии он учил кататься маленького мальчика Даниила. Увидев лавину, мужчина сгреб ребенка в охапку и побежал. А когда понял, что от снега не скрыться – закрыл его собственным телом.– Благодаря Мурату мы сегодня отмечаем второй день рождения. Он учил Даниила на склоне, когда их накрыло лавиной. Если бы не его профессионализм и героизм – шансов бы не было, – считает мать спасенного мальчика Ирина.ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОГИБШИЙВ течение нескольких часов в Домбай были стянуты основные силы двух спасотрядов Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, под снегом могло оказаться от 3 до 12 человек. Началась спасательная операция.На месте ЧП был сформирован оперативный штаб, который к вечеру возглавил сам глава КЧР Рашид Темрезов, прибывший в Домбай. Более 200 человек при поддержке добровольцев обследовали лавину. Но живых так и не нашли..За многие часы поисковики и спасатели обнаружили лишь одно тело. По словам сына, под лавиной оказался погребен мастер спорта СССР, президент горнолыжной федерации «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. В момент схода лавины сын видел его рядом с одним из уничтоженных вагончиков. Благодаря этой информации спасателям удалось разыскать погибшего и поднять его на поверхность.В 21:00 МЧС сообщило об окончании спасательной операции. Нулевая видимость и ужасные погодные условия сделали ее продолжение невозможным. Более того, на данный момент у спасателей нет заявлений о людях, которые могут оставаться под лавиной. Однако ранним утром 19 января поиски продолжатся.РАССЛЕДОВАНИЕСледственное управление СКР по Карачаево-Черкесии уже начало проверку страшного ЧП в Домбае. Пока это доследственные действия. Однако если будет установлена причастность к происшествию человеческого фактора, это может послужить поводом для возбуждения уголовного дела.На данный момент известно, что региональное МЧС сообщало о повышенной лавиноопасности в регионе. Очевидцы подтверждают «КП», что несколько дней до схода лавины курорт не работал. Однако в понедельник людей подняли на склон Мусса-Ачитара.Однако по словам командира противолавинной службы Северного Кавказа Хизира Чочаева, во время работ по спуску лавин в районе Домбая на курортных трассах не должно было быть людей.– Канатные дороги не работали, точно также не должен был работать бугельный подъемник. Но по какой-то причине туда пустили людей. И они поднялись. Видимо кто-то хотел подзаработать. И произошла трагедия, – заявил Чочаев.Кто на самом деле виноват в произошедшем – разберется следствие. Нам же остается надеяться, под завалами не осталось пострадавших. Ведь шансы найти живых сокращаются с каждым часом.ЕЩЁ ПО ТЕМЕЛавину в Домбае вызвали выстрелом из «зенитки»Причина схода лавины – всегда осадки. Но, чтобы обезопасить туристов, на Кавказе работает единственная в мире служба, спускающая опасные снежные массы с помощью выстрелов из зенитных орудий. Именно их «зенитки», трагическая случайность и нарушение норм безопасности – это на данный момент самая распространенная и вероятная версия произошедшего в Домбае (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Под снегом ищут людей»: в Домбае на горнолыжную трассу сошла лавинаВ Карачаево-Черкесии сошла лавина на горнолыжную трассу. В районе схода могли находиться от 4 до 12 человек (подробности, фото, видео, прямая трансляция).КСТАТИ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеВ Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай продолжаются поиски людей, с кем не удается выйти на связь. Их ищут в гостиницах и кафе. Спасатели с собаками и добровольцы исследуют тело лавины (подробности).