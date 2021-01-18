Во время схода лавины в Домбае 18 января 2021 года на видео попало героическое спасение ребенка. Позже выяснилось, что это вовсе не отец накрыл мальчишку собственным телом, а посторонний человек. Простой инструктор по лыжам стал настоящим героем – он не только смог укрыть подопечного, но и выкопал его из снега. И спас ему жизнь.Красивая история берет начало еще год назад – именно тогда маленький Даниил впервые приехал на знаменитый курорт с родителями. Чтобы учить мальчика кататься, они наняли инструктора – местного жителя по имени Мурат. Именно это знакомство во время схода лавины спасло ребенку жизнь.Момент чудесного спасения мальчугана попал на видео. Когда сошла лавина, инструктор с юным учеником возвращались на вершину тренировочного склона для самых неопытных, или как его называют местные – «лягушатника». Опытный мужчина услышал грохот, понял, что идет лавина. За секунды он сориентировался и потащил ребенка обратно. Понимая, что лавина нагоняет, Мурат стал на ее пути, закрыв мальчика своим телом.– Героев должны знать в лицо! Благодаря Мурату мы сегодня отмечаем второй день рождения. Он учил Даниила на склоне, когда их накрыло лавиной. Если бы не его профессионализм и героизм – шансов бы не было. Спасибо Вам, Мурат! – рассказала мать спасенного мальчика Ирина.Отметим, что на данный момент причиной схода лавины называется выстрел из «зенитки». Кавказский противолавинный отряд «спускал» снежные массы в районе трагедии. Вероятнее всего, после одного из таких выстрелов ударная волна потревожила снег над курортом.Уже известно об одном погибшем. От 3 до 12 человек могут оставаться под снегом. Спасатели продолжают исследовать «тело лавины».ЕЩЁ ПО ТЕМЕЛавину в Домбае вызвали выстрелом из «зенитки»Причина схода лавины – всегда осадки. Но, чтобы обезопасить туристов, на Кавказе работает единственная в мире служба, спускающая опасные снежные массы с помощью выстрелов из зенитных орудий. Именно их «зенитки», трагическая случайность и нарушение норм безопасности – это на данный момент самая распространенная и вероятная версия произошедшего в Домбае (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Под снегом ищут людей»: в Домбае на горнолыжную трассу сошла лавинаВ Карачаево-Черкесии сошла лавина на горнолыжную трассу. В районе схода могли находиться от 4 до 12 человек (подробности, фото, видео, прямая трансляция).