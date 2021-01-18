Лавину в Домбае 18 января 2021 года вызвал выстрел из зенитного орудия. Это была работа Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы. Однако далеко не факт, что специалисты ошиблись.Причина схода лавины – всегда осадки. Но, чтобы обезопасить туристов, на Кавказе работает единственная в мире служба, спускающая опасные снежные массы с помощью выстрелов из зенитных орудий. Именно их «зенитки», трагическая случайность и нарушение норм безопасности – это на данный момент самая распространенная и вероятная версия произошедшего в Домбае.По словам командира противолавинной части Хизира Чочаева, в районе Домбая 18 января действительно производился спуск лавин. Специалисты спускали снежные массы, очаг которых находился в 350 метрах от очага лавины, сошедшей на горнолыжную трассу. По его словам, есть вероятность того, что ударная волна от взрыва побеспокоила соседний очаг и многотонный снежный покров сорвался, накрыв горнолыжную трассу известнейшего курорта.Эту версию подтверждают и источники «КП». Тем временем в соцсетях появилась видеозапись, демонстрирующая работу противолавинной службы. Именно такой выстрел из зенитной пушки и мог стать причиной трагедии.Отметим, что Хизир Чочаев уверенно заявляет: на трассах в момент спуска лавин не должно было быть ни души. Очевидцы событий сообщили «КП», что последние несколько дней курорт действительно был закрыт.– Канатные дороги не работали, точно также не должен был работать бугельный подъемник. Но по какой-то причине туда пустили людей. И они поднялись. Видимо кто-то хотел подзаработать. И все закончилось трагедией, – считает командир противолавинной службы.Напомним, на данный момент МЧС удалось найти и извлечь из-под завалов тело первого погибшего. Под снежными завалами могут оставаться от 3 до 11 человек. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за событиями.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Под снегом ищут людей»: в Домбае на горнолыжную трассу сошла лавинаВ Карачаево-Черкесии сошла лавина на горнолыжную трассу. В районе схода могли находиться от 4 до 12 человек (подробности, фото, видео, прямая трансляция).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеВ Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай продолжаются поиски людей, с кем не удается выйти на связь. Их ищут в гостиницах и кафе. Спасатели с собаками и добровольцы исследуют тело лавины (подробности).