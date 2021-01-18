Появились фото лавины в Домбае 18 января 2021 года, под которой продолжают искать людей. ЧП на горнолыжном курорте произошло после обстрела лавиноопасных очагов спасателями, рассказал источник в экстренных службах. Сошедшая под воздействием обстрела лавина спровоцировала сход этой — в зоне катания на обучающем склоне 4-го уровня.Предварительно, в снежной ловушке оказались от 4 до 12 человек, в их числе могут быть дети. Лавина сошла на популярную горнолыжную трассу у горы Мусса-Ачитара.По последней информации от очевидцев, удалось вытащить из-под завала женщину. Она жива, состояние оценивают как средней степени тяжести. Судя по кадрам в сети, пострадавшую откопала техника.Как рассказали спасатели, трое остаются под лавиной. Еще шесть человек сумели выбраться самостоятельно. Всех остальных, кто не выходит на связь, ищут по гостиницам.На месте схода лавины в Домбае 18 января 2021 года работают спасатели с собаками и десятки туристов.Видим по фото, что разрушено кафе, в нем, кстати, нет пострадавших. Снегом завалена кресельная канатная дорога и два вагончика проката снаряжения.«КП» следит за ситуацией. ПоЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Под снегом ищут людей\\": в Домбае на горнолыжную трассу сошла лавинаВ районе схода могли находиться до 12 человек (подробнее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Надо бежать!»: горнолыжные курорты Северного Кавказа накрывают лавиныСпасатели стреляют по лавиноопасным очагам, а люди прячутся в кафе и гостиницах (подробнее)