Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии начало проверку по факту схода лавины в Домбае. Под завалами до сих пор могут находиться до 12 человек. МЧС продолжает вести спасательную операцию.Лавина сошла около 13:30 18 января. Она задела одну из самых простых тренировочных трасс в районе четвертой канатной линии.– На место схода лавины выехала группа следователей и криминалистов регионального следственного управления СК России. Причина схода лавины и детали произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по КЧР.Напомним, по данным «КП - Северный Кавказ» сход лавины был вызван ударной волной от выстрела из «зенитки». Рядом с поселком проходили работы противолавинной службы КЧР. Спуская «безопасную» снежную массу специалисты потревожили другой очаг, с которого и сошла лавина, накрывшая трассу.Глава противолавинной службы региона Хизир Чочаев уже заявил, что во время спуска лавин туристов не должны были запускать на трассы.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Под снегом ищут людей»: в Домбае на горнолыжную трассу сошла лавинаВ Карачаево-Черкесии сошла лавина на горнолыжную трассу. В районе схода могли находиться от 4 до 12 человек (подробности, фото, видео, прямая трансляция).